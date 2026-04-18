Escolta de un camión fue herido de bala durante un ataque en San Juan Nepomuceno

Un nuevo hecho de sangre sacude la tranquilidad en la Troncal de Occidente, donde un escolta que custodiaba un camión de mercancías fue víctima de un ataque con arma de fuego. El suceso se registró en jurisdicción de San Juan Nepomuceno, momentos en los que el trabajador cumplía con su ruta de seguridad y fue alcanzado por un disparo que lo dejó gravemente herido a un costado de la vía.

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De acuerdo con las informaciones preliminares, el hombre recibió el impacto en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de la Policía de Bolívar. Testigos en la zona indicaron que tras el ataque, la víctima fue auxiliada rápidamente y trasladada al hospital local, pero debido a la complejidad de la herida, los médicos ordenaron su remisión inmediata a una clínica de mayor nivel para intentar salvarle la vida.

Las autoridades judiciales se encuentran en la zona recolectando testimonios para establecer si se trató de un intento de atraco al vehículo de carga o si fue un atentado directo contra el personal de seguridad. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con este atentado, mientras se refuerza la vigilancia en este importante corredor vial para evitar que los grupos delincuenciales sigan afectando el transporte de mercancías.

Este caso ha generado alarma entre los transportadores que cubren la ruta hacia el interior del país, quienes exigen mayor presencia de la fuerza pública en los puntos críticos de la carretera. Se espera que en las próximas horas se entregue un parte médico oficial sobre la evolución del escolta, cuya identidad aún se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad.