Capturan en El Laguito a dominicano con circular roja de Interpol por homicidio y desaparición

En un operativo de verificación migratoria adelantado en Cartagena, autoridades lograron la ubicación y detención de un ciudadano extranjero requerido mediante circular roja de Interpol por graves delitos.

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El procedimiento fue realizado por oficiales de Migración Colombia adscritos a la Regional Caribe, en coordinación con miembros de Interpol. Según información oficial, el individuo fue localizado en un edificio del sector de El Laguito, donde se hospedaba.

Tras confirmar su identidad y verificar la vigencia de la solicitud internacional, las autoridades hicieron efectiva su detención conforme a los protocolos establecidos.

El extranjero, de nacionalidad dominicana, es requerido por las autoridades de su país por los delitos de homicidio y desaparición forzada, con el propósito de que cumpla una condena pendiente en República Dominicana.

De acuerdo con Migración Colombia, este corresponde al segundo caso detectado en Cartagena en un lapso de 72 horas, como resultado de los controles migratorios reforzados y la articulación con organismos internacionales.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, destacó la efectividad de los operativos en la región Caribe y señaló que “este es el segundo caso detectado en la semana gracias al trabajo articulado y permanente de nuestros oficiales, quienes actúan con rigor y oportunidad frente a alertas internacionales”.

Asimismo, resaltó la labor de los oficiales de la entidad en la Regional Caribe, subrayando su compromiso con las tareas de verificación y control migratorio como un pilar fundamental para garantizar la seguridad y el orden en el territorio nacional.

El detenido fue dejado a disposición de las autoridades competentes, a la espera de los trámites correspondientes para su judicialización.