Concejo de Cartagena busca fortalecer la tradición de ‘Ángeles Somos’ como eje de identidad social

En sesión de este sábado, la concejal Laura Díaz solicitó a la plenaria incluir en el orden del día la participación de representantes del Consejo de Gestión de la manifestación cultural Ángeles Somos, en particular de la señora Rosita Paniagua, con el propósito de socializar la importancia de sumar esfuerzos institucionales y comunitarios para preservar esta tradición, declarada en 2024 como Patrimonio Cultural Inmaterial en la Lista Representativa de la Nación.

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En su intervención, Rosita Paniagua explicó el Plan Especial de Salvaguarda (PES) de la celebración Ángeles Somos en Cartagena, una manifestación cultural tradicional que se realiza el 1 de noviembre y que tiene como protagonistas a niños, niñas y adolescentes. El objetivo del plan es preservar, fortalecer y garantizar la continuidad de esta tradición, promoviendo valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, la identidad cultural y el sentido de pertenencia en la ciudad.

El PES plantea acciones de salvaguardia enfocadas en la educación, la participación comunitaria, la investigación, la divulgación y la articulación institucional, incluyendo la creación de cátedras sobre la tradición, alianzas con instituciones educativas y culturales, estrategias de comunicación y mecanismos de seguimiento. En conjunto, la propuesta busca consolidar Ángeles Somos como un símbolo de identidad cultural y una herramienta para la formación integral de la infancia en Cartagena.

Al concluir la presentación, el concejal David Caballero expresó su respaldo a la iniciativa de fortalecer y visibilizar esta manifestación cultural, proponiendo que, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), se gestione su participación en las Fiestas de Independencia de noviembre mediante la creación de una carroza alusiva.

Señaló que esta iniciativa, en el marco de los más de 40 años de trayectoria de la manifestación, podría convertirse en un elemento representativo dentro de las festividades, destacando su valor cultural. Asimismo, manifestó su intención de presentar esta propuesta a la directora del IPCC en una próxima reunión, junto con otras ideas orientadas a fortalecer la difusión de esta tradición.

Por su parte, el concejal Armando Córdoba puso sobre la mesa una preocupación de alto impacto para la ciudad: el aumento de los casos de desnutrición aguda en menores de cinco años, con base en cifras difundidas por Cartagena Cómo Vamos y el Instituto Nacional de Salud. Según lo expuesto, se evidencia un incremento significativo frente al año anterior, lo que configura una alerta en materia de salud pública.

En ese contexto, planteó que este tema debe trascender el comentario y convertirse en un debate formal dentro del Concejo, enfocado en la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre en Cartagena.

Asimismo, vinculó esta problemática con el valor simbólico de la manifestación Ángeles Somos, resaltando su esencia solidaria, y propuso que esta tradición sirva como punto de partida para impulsar acciones concretas desde el gobierno distrital y el Concejo, orientadas a atender a las poblaciones más vulnerables.

Para finalizar, la concejal Laura Díaz agradeció a Rosita Paniagua por el trabajo colectivo que durante años se ha venido desarrollando para rescatar esta manifestación cultural, destacando que tiene como eje central a los niños y la promoción de valores fundamentales para la sociedad.

Señaló que, a partir de su acercamiento a esta tradición, ha identificado principios inspirados en San Francisco de Asís, como la solidaridad, los cuales resultan esenciales para fortalecer el tejido social y formar a las nuevas generaciones en un contexto cada vez más complejo.

Asimismo, resaltó que quienes hacen parte de este proceso no solo trabajan por preservar la tradición, sino también por promover valores propios de la identidad cartagenera, como la alegría, la espontaneidad y la solidaridad. En ese sentido, invitó a compartir con la plenaria la importancia de conceptos como la memoria cultural y la identidad cultural, entendidos como elementos clave para desarrollar procesos de cultura ciudadana desde el “ADN cultural” de la ciudad.