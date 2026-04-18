Muerte de adolescente tras disparos de un vigilante genera tensión en Punta Canoa

La muerte de Antoni González Alvear, un adolescente de 15 años, ha desatado una ola de protestas y dolor en el corregimiento de Punta Canoa. El trágico suceso se registró el viernes 17 de abril en las instalaciones del Karibana Club de Golf, donde el joven habría sido impactado por el arma de dotación de un guarda de seguridad en circunstancias que hoy son objeto de una rigurosa investigación judicial.

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El coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, informó que el menor fue trasladado a un centro asistencial tras el ataque, pero lamentablemente falleció debido a la gravedad de las heridas. El oficial precisó que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía asumió el caso y ya cuenta con los elementos materiales probatorios para determinar la responsabilidad del vigilante implicado y verificar si existió un uso desproporcionado de la fuerza.

Según los relatos de la comunidad y líderes de la zona, el joven se encontraba buscando pelotas de golf en compañía de su hermano menor cuando se produjo el altercado con el personal de seguridad. Los habitantes de la población rechazan la versión de una supuesta amenaza y aseguran que la recolección de bolas es una actividad cotidiana para los jóvenes nativos, por lo que consideran el hecho como un acto de violencia injustificado contra un menor desarmado.

Mientras avanza el proceso liderado por el CTI, la tensión en el sector norte de la ciudad se mantiene alta con la presencia de unidades de la fuerza pública para evitar nuevos enfrentamientos.