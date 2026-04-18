Presunto delincuente murió tras ser linchado por la comunidad en el barrio La Esperanza

La justicia por mano propia cobró la vida de un hombre en la noche de este viernes en el sector Las Delicias del barrio La Esperanza. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos se registraron cerca de las 10:50 de la noche, cuando la comunidad arremetió violentamente contra Rober Andrés Meza Pérez, quien fue señalado por varios testigos de intentar cometer un acto delictivo contra una persona en la zona.

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Meza Pérez, quien según versiones preliminares sería un actor delincuencial recurrente en este sector de la ciudad, fue rodeado por un grupo de personas que lo atacaron con piedras, palos y armas blancas. A pesar de que fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, la gravedad de las lesiones sufridas en diferentes partes de su cuerpo provocó su fallecimiento poco tiempo después de su ingreso.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron hasta el hospital para realizar la inspección técnica al cadáver y dar inicio a los actos urgentes. Los investigadores se encuentran recopilando testimonios y material de cámaras de seguridad para identificar a los principales responsables de este linchamiento que altera nuevamente la tranquilidad en esta zona de la capital bolivarense.

El cuerpo de Meza Pérez fue llevado a la morgue de Medicina Legal a la espera de que sus familiares reclamen los restos y se avance en las pesquisas para esclarecer el caso.