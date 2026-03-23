Gobernadora del Tolima recordó a las autoridades el plazo máximo para la captura de alias Chapolo

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, recordó a las autoridades del departamento el compromiso que existe de la captura de Jhan Carlos Rodríguez Masmela alias ´Chapolo´, cabecilla del frente Ismael Ruiz de las Disidencias de alias ´Iván Mordisco´.

“Aquí tenemos una tarea pendiente, una tarea que nos dejó el señor ministro de Defensa en su visita el pasado 7 de febrero, y quisiera que me colocaran la foto de alias ´Chapolo´, porque ustedes saben muy bien que estamos ofreciendo una recompensa hasta $200 millones porque sigue causando un gran daño en el sur del departamento del Tolima, y no vamos a descansar hasta dar este resultado que es contundente contra las disidencias de las FARC en esa región”, resaltó la gobernadora del Tolima.

Adriana Matiz resaltó que en el departamento se están dando resultados contundentes contra la delincuencia, pero que se sigue a la espera de las operaciones que se desarrollan contra alias ´Chapolo´.

“Coroneles faltan días para cumplir la meta que nos dejó el señor ministro de Defensa que vence el 31 de marzo. Aquí nos está apoyando también la DEA en este tema. Así que esperamos resultados contundentes de aquí al 30 de marzo para poder darle tranquilidad a la gente del sur del departamento del Tolima”, dijo Matiz en medio de una rueda de prensa.

La petición del ministro de Defensa que no han cumplido las autoridades

El pasado 7 de febrero el ministro Pedro Sánchez no solo declaró objetivo de alto valor para la región a alias ´Chapolo´, también dejó la tarea de su captura o neutralización.

“Hemos dado un plazo a la Fuerza Pública de acelerar todo para que, a más tardar el 31 de marzo, ese criminal sea neutralizado. Siempre abogaremos por la vida y lo ideal será que se desmovilice; de lo contrario será capturado, de lo contrario emplearemos toda la fuerza legítima del Estado contra la amenaza de los colombianos, de los tolimenses”.

Dato: alias ‘Chapolo’ opera en el sur del Tolima en los municipios de Ataco, Chaparral, San Antonio, Rioblanco.