Comunidades bloquean la vía Cúcuta-El Zulia por falta de atención institucional

Norte de Santander.

A esta hora se registra un bloqueo total sobre la vía que comunica a Cúcuta con la Costa Caribe, a la altura del barrio El Progreso, donde habitantes adelantan una jornada de protesta para exigir la presencia de la Alcaldía de Cúcuta y respuestas frente a diversas necesidades que afectan al sector.

La manifestación, liderada por la Junta de Acción Comunal, mantiene restringido el paso vehicular mediante la instalación de banderas, sogas y la quema de llantas, generando afectaciones en este corredor estratégico para la movilidad hacia la región Caribe.

En el lugar hacen presencia miembros de la comunidad que insisten en ser escuchados por la administración municipal.

De acuerdo con lo expuesto por los organizadores en una convocatoria previa, la protesta tiene como propósito visibilizar problemáticas relacionadas con los altos costos de los servicios públicos, la falta de alumbrado pese a su cobro, el deterioro de las vías, la ausencia de canalización, así como necesidades en infraestructura educativa, espacios deportivos y programas dirigidos a la niñez.

Los líderes comunitarios reiteran que la movilización se desarrolla de manera pacífica y que su principal objetivo es lograr la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades locales que permita establecer compromisos concretos frente a estas exigencias.

Entre tanto, el cierre de la vía continúa generando afectaciones a conductores y transportadores que utilizan esta conexión clave.

Se espera que en las próximas horas se produzca un pronunciamiento oficial o el desplazamiento de delegados de la Alcaldía que permitan avanzar en una solución a la situación.