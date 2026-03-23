Carolina Torres Ruíz: una bolivarense de 105 años que no toma ningún medicamento

El 23 de marzo de 1921, en las empolvadas calles de San Cristóbal- Bolívar, nació Carolina Torres Ruíz, una mujer que aún vive para contarlo.

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Son 105 primaveras las que ha festejado ‘mama’, como le llaman cariñosamente sus allegados en ‘La Perla del Canal del Dique’, convirtiéndose en la persona más longeva en toda la historia del municipio bolivarense.

Es la mayor de nueve hermanos, madre de ocho hijos, abuela de 32 nietos, y bisabuela de más de 30. ‘Mama’, no sufre de hipertensión, no tiene problemas de azúcar, ni tiene enfermedades de base, solo el desgaste en su vista y audición, apenas normales para una persona centenaria. Hoy no consume ningún medicamento.

Toma café, come galletas y está consciente de todo lo que ocurre a su alrededor. Se mueve sin ayuda de nadie, solo apoyada con un bastón de madera que sostiene toda una vida de tantas anécdotas.

A pesar del paso del tiempo, su lucidez se mantiene intacta, mostrándose como un símbolo de fortaleza y longevidad. Familiares aseguran que su secreto ha sido llevar una vida tranquila, rodeada de afecto y alejada de los excesos, una fórmula sencilla que hoy la tiene como testigo viva de más de un siglo de historia en su querido San Cristóbal.