Capturan a presunto implicado en intento de atentado con explosivos en Campoalegre

Se logró la captura en flagrancia de un hombre conocido con el alias de “El Indio”. Foto policía Huila.

Neiva

En el municipio de Campoalegre, Huila, fue detenida una persona señalada de intentar ubicar un artefacto explosivo improvisado en zona urbana. La intervención oportuna de la Policía Nacional evitó que se materializara un hecho que habría generado graves consecuencias para la población civil.

En coordinación con uniformados de la estación local, como parte de las acciones de seguridad implementadas en el departamento. Gracias a labores de seguimiento e inteligencia, se logró la captura en flagrancia de un hombre conocido con el alias de “El Indio”, quien transportaba el elemento explosivo.

El coronel Javier Duarte. de la policía Huila. Comentó que “Según las investigaciones preliminares, el detenido tendría presuntos vínculos con un grupo armado organizado que delinque en la región. Las autoridades indicaron que el artefacto, por su capacidad destructiva, habría sido utilizado para atentar contra establecimientos comerciales, posiblemente en medio de acciones relacionadas con extorsión”.

En el operativo, se incautaron una motocicleta, un teléfono celular y el artefacto explosivo, el cual fue neutralizado por expertos. El capturado fue puesto a disposición de la justicia por el delito de terrorismo y cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.