Así fueron los momentos previos al accidente del avión de la Fuerza Aeroespacial en Putumayo

Así fueron los momentos previos del accidente del avión de la Fuerza Aeroespacial en Putumayo

A través de imágenes compartidas en redes sociales, habitantes de la zona de Puerto Leguizamo, Putumayo, en la que se presentó el siniestro de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial, han dado cuenta de los hechos.

Desde columnas de humo en medio de la vegetación hasta personas llevando a los militares heridos en motocicletas, en las múltiples grabaciones se reporta la magnitud del accidente de la aeronave en la que se transportaban 110 militares.

Momento del accidente en Puerto Leguizamo

Entre los diversos videos que se han conocido del accidente, se encuentra uno que muestra los momentos previos al accidente que deja más de 60 heridos según reportes iniciales.

En la grabación se alcanza a apreciar cómo el avión de gran tamaño se desplaza a baja altura mientras intentaba salir del aeropuerto de Puerto Leguizamo.

Sin embargo, la aeronave, al parecer, no habría alcanzado las condiciones adecuadas para el despegue y, según autoridades locales de Puerto Leguizamo, se presentaron varios factores de riesgo como el choque con una antena y la corta distancia de la pista.

Carlos Claros, secretario de Gobierno del municipio, aseguró que algunos de los soldados heridos se lanzaron del avión antes del accidente y se encuentran en grave estado de salud.