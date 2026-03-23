Arroceros del Huila advierten crisis insostenible por pérdidas y caída en la rentabilidad

Neiva

La situación del sector arrocero en el Huila y en el país atraviesa uno de sus momentos más críticos. Agricultores aseguran que actualmente están cosechando con pérdidas, ya que los precios de compra no cubren los costos de producción. Esta realidad ha generado preocupación generalizada, pues muchos están sembrando sin garantías de rentabilidad, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del cultivo.

En el departamento, la producción promedio por hectárea oscila entre 100 y 105 bultos, una de las más altas del país. Sin embargo, para cubrir los costos se requieren al menos 125 bultos por hectárea, lo que representa una pérdida aproximada de 20 bultos. Esto equivale a cerca de 1.800.000 pesos por hectárea, lo que, en explotaciones más grandes, puede traducirse en pérdidas cercanas a los 18 millones de pesos por cosecha.

Ante este panorama, numerosos agricultores han decidido suspender la siembra o migrar a otros cultivos. Incluso, varios han optado por devolver tierras arrendadas, dejando extensas áreas sin producción. En municipios como Campoalegre, donde el arroz representa cerca del 90 % de la economía local y cuenta con una población aproximada de 50.000 habitantes, la crisis ya comienza a impactar de forma directa el tejido social y económico.

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En el Huila se cultivan anualmente entre 30.000 y 33.000 hectáreas de arroz, con un modelo basado en pequeños y medianos productores que manejan entre 7 y 10 hectáreas. A diferencia de regiones como los Llanos Orientales, donde un solo agricultor puede sembrar hasta 3.000 hectáreas, en el departamento la actividad genera mayor dependencia económica en la población, lo que agrava el impacto de la crisis.

A esta problemática se suma el contrabando, señalado como uno de los principales factores que distorsionan el mercado. En 2025 la cifra cayó a 3.050.000 toneladas, es decir, 400.000 toneladas menos, pese a que los inventarios aumentaron. Productores atribuyen esta situación al ingreso ilegal del grano, especialmente por la frontera con Ecuador.