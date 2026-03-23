20 viviendas fueron construidas para familias de bajos recursos en el Quindío

Armenia

En efecto fue materializada la iniciativa que impactará 20 familias del municipio de Circasia donde junto con la alcaldía y la Fundación Catalina Muñoz avanzaron en la construcción de 20 viviendas nuevas, mejoramiento de 10 hogares y la recuperación de la caseta comunal de la Vereda La Cristalina como espacio de encuentro para la comunidad.

Inicialmente el alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña se mostró feliz por el trabajo de seis meses con el que lograron consolidar el proyecto denominado ‘Mi Hábitat 2025’.

Mencionó que las familias beneficiadas están en pobreza extrema o condiciones de vulnerabilidad por situación de discapacidad, ser víctima de conflicto entre otros.

Reconoció que es un gran regalo para estas personas donde cuentan con una casa propia en condiciones dignas, con acabados y servicios públicos.

“Es un día para estar felices, pero sobre todo es un día para agradecer. Hoy después de casi 6 meses de trabajo logramos consolidar ya estamos viendo la luz al final del túnel de ese proyecto tan bonito llamado Mi Habitat 2025. Un proyecto en donde 20 familias en pobreza extrema, pero no solamente en pobreza extrema, sino en condiciones de vulnerabilidad por estar en situación de discapacidad, por ser adulto mayor, por ser víctima del conflicto por digamos estar a la intemperie incluso en materia de vivienda. Hoy estamos consolidando un sueño que yo reitero me llena el corazón de mucha alegría", mencionó.

Explicó que se abrió la convocatoria que nunca había tenido a un municipio del Eje Cafetero como ganador y por eso apostó para lograr ese sueño de transformar vidas de la mano con diferentes organizaciones.

“Se abrió la convocatoria, de una convocatoria que nunca había tenido un municipio en la ley de cafetero como ganador y yo dije, “Bueno, yo quiero ser el primer municipio del eje cafetero que se gane el proyecto Mi Hábitat, que es el poder de las alianzas, el poder de transformar vidas. Nos presentamos, generamos todas las acciones pertinentes”, indicó.

Precisó que en marzo del año 2025 recibieron la noticia de que habían sido seleccionados, en septiembre del mismo año iniciaron con el proceso de construcción y en octubre construyeron donde ya hoy la mayoría de las casas tienen sus acabados.

También allí apuntan a desarrollar talleres sobre entorno saludable para que la vivienda digna sea fortalecida con el tejido social.

Beneficiaria

A propósito, una de las beneficiarias entre lágrimas agradeció la oportunidad de lograr contar con una casa propia que era un sueño que consideraba imposible de alcanzar.

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Indicó que ha sido acogida por cada uno de los intervinientes en el proyecto porque se ha sentido como una familia donde le han brindado todo el apoyo tanto a ella como a sus hijos. Agradeció ser tenida en cuenta para transformar su vida y cambiar para el bienestar de sus hijos.

“Primeramente, gracias a Dios. Al alcalde que hace 9 años me hizo una promesa y hoy se está cumpliendo. Gracias a Dios, gracias a todos los que están hoy acá porque todos han puesto un granito de arena para sacar nuestros sueños adelante porque hoy no solo es el sueño de nosotros sino el sueño de todos los que están apoyándonos. Dios les bendiga a todas las empresas y a todos los que hoy están acá con nosotros. Muchísimas gracias", dijo.