Soldado fue asesinado en el Catatumbo

Norte de Santander.

Un soldado fue asesinado en las últimas horas en la vereda Carrizal, zona rural del municipio de La Playa de Belén, en un hecho violento que vuelve a encender las alertas de seguridad en la región del Catatumbo.

La víctima fue identificada como Andrés Lázaro Álvarez, quien se encontraba de permiso al momento del ataque y había llegado a la zona para compartir con sus familiares.

Según la información conocida, tres hombres arribaron al sector y, bajo el pretexto de tener problemas con una motocicleta, le pidieron ayuda al uniformado. Cuando el soldado se acercó y advirtió que los sujetos estaban armados, intentó salir del lugar.

En medio de la huida, los hombres lo alcanzaron y le dispararon, causándole la muerte en el sitio.

Por ahora, las autoridades avanzan en las labores de verificación y recolección de información para esclarecer lo ocurrido, establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.