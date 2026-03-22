Sexta Versión del Festival Cultural y Gastronómico de la Yuca en Arroyo Grande

Con una masiva participación de la comunidad y visitantes, el corregimiento de Arroyo Grande vive la sexta versión del Festival Cultural y Gastronómico de la Yuca, una iniciativa que fortalece la identidad cultural, impulsa la economía local y exalta el valor ancestral de este producto insignia del territorio.

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El evento inició en la Institución Educativa Nueva Esperanza y continuó este domingo en la plaza principal del corregimiento, donde más de 20 sabedoras ancestrales y productores locales ofrecen lo mejor de la tradición culinaria basada en la yuca.

“Más que una fiesta, este es un espacio para fortalecer nuestra identidad como arroyogranderos, para mostrar la sabiduría de nuestras comunidades y la importancia que ha tenido la yuca como sustento de nuestras familias por generaciones”, resaltó la representante legal de la Asociación Agrocultural Saberes y Sabores Ancestrales de Arroyo Grande, Mahibeth Payares.

Sabores tradicionales e innovadores a base de yuca

Durante el festival, los asistentes pueden disfrutar de una variada oferta gastronómica que incluye enyucados, carimañolas, arepas de yuca, chicha de yuca, pandeyuca, pícaros, batidos, malteadas, tortas y tajadas de yuca, así como platos típicos como yuca con chicharrón y yuca con mojarra.

Se destaca que los productos son accesibles para todos los bolsillos, reafirmando el compromiso del festival con el bienestar económico de las sabedoras y la comunidad.

Mercado campesino: una vitrina para el campo de Arroyo Grande

El festival también contó con un espacio de mercado campesino, donde productores locales comercializan yuca y otros productos tradicionales del territorio como plátano topocho, maíz, ñame y ciruelas, promoviendo así la diversificación agrícola y el fortalecimiento del campo.

“Este es nuestro sexto Festival de la Yuca y ha sido un éxito. Es un cultivo ancestral que forma parte de nuestra vida desde niños, por eso invitamos a todos a que apoyen siempre este espacio lleno de amor y tradición”, indicó Olga Patricia Márquez, integrante de la asociación organizadora del festival.

Por su parte, el director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), Adolfo Pérez, destacó el impacto de esta iniciativa en el desarrollo rural: “Desde la Umata seguimos impulsando estos espacios que fortalecen la economía campesina, visibilizan el trabajo de nuestras sabedoras ancestrales y promueven el orgullo por nuestras raíces. Este festival es una muestra de cómo el campo cartagenero está vivo, organizado y lleno de oportunidades”.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Umata, respalda esta iniciativa como parte de su compromiso con el desarrollo rural, el emprendimiento y la preservación de las tradiciones culturales en las comunidades, conforme con la visión de gobierno del alcalde Dumek Turbay.

El Festival Cultural y Gastronómico de la Yuca se consolida como un espacio de encuentro que conecta el campo con la ciudad, promueve el turismo rural y exalta el orgullo de las raíces cartageneras. El cierre de la jornada incluye muestras culturales de fandango, símbolo de música, tradición y alegría de este importante encuentro comunitario.