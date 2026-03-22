Refuerzan controles viales en el Huila por puente festivo y Semana Santa

Neiva

Durante el puente festivo de este fin de semana se desplegará un amplio dispositivo de prevención y control en las principales vías del Huila. El objetivo es garantizar una movilidad segura para propios y visitantes, así como reducir la ocurrencia de siniestros viales en días de alto flujo vehicular.

Las autoridades buscan fortalecer la presencia institucional en corredores estratégicos. Esto permitirá brindar acompañamiento permanente a los viajeros. De igual manera, se anunció que ya se encuentra en marcha la planeación del operativo que cubrirá toda la Semana Santa en el departamento.

Liliana Losada, comandante de policía de carreteras en el Huila, expreso que “la finalidad es ofrecer seguridad, tranquilidad y confianza a quienes transiten por las vías huilenses. Se espera un importante aumento en la movilidad durante estos días. Las autoridades estiman que más de 40.000 vehículos se movilizarán por las carreteras del departamento”.

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Por esta razón, los uniformados estarán realizando controles, campañas pedagógicas y labores de acompañamiento constante. Además, se anunció la restricción para vehículos de carga pesada en horarios específicos. Estas medidas buscan mejorar la fluidez del tráfico y prevenir incidentes.

La restricción para vehículos de carga aplicará este lunes 23 de marzo regirá desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. La Policía Nacional hace un llamado a respetar estas disposiciones para evitar sanciones.