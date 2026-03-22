Puente festivo de San José tendrá nueve puestos de control en las vías del Magdalena

Santa Marta

Con motivo del puente festivo de San José, las autoridades intensifican los controles en las vías del Magdalena para prevenir accidentes durante este fin de semana. La medida busca reducir la alta accidentalidad que, según las autoridades, sigue siendo provocada por la imprudencia e irresponsabilidad de algunos conductores.

Para ello, la Policía de Tránsito y Transporte activó de forma estratégica nueve puestos de control en distintos puntos del anillo vial del departamento. Los puntos de control de tráfico estarán ubicados en corredores estratégicos del Magdalena: en la Troncal de Oriente, entre la Ye de Ciénaga y el puente sobre el río Ariguaní, en límites con Cesar; en la Troncal del Caribe, a la altura del peaje de Neguanje, entre Santa Marta y Palomino, hacia La Guajira; en el peaje de Tasajera y en Palermo, para vigilar el tramo entre Ciénaga y Barranquilla; en la Transversal de Los Contenedores, desde Pueblo Nuevo, en Ariguaní, hasta el municipio de Plato; y además en la vía Santa Ana–La Gloria, en Nueva Granada, y en el corredor vial entre El Banco y Guamal.

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“En el marco del plan éxodo por el día de San José, el lunes festivo, la Policía Nacional ha desplegado sus capacidades para acompañar a todos los usuarios de las vías nacionales del departamento del Magdalena”, dijo la mayor Calvo Agudelo, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena.

Desde allí, uniformados estarán verificando la movilidad, brindando acompañamiento a los viajeros y regulando además el ingreso y salida de vehículos al finalizar el puente festivo.