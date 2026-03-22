Líder social de Norte de Santander completa tres días desaparecido

Norte de Santander.

La desaparición de Eduardo Alberto Lizcano, presidente de Asojuntas de San Cayetano y de la Junta de Acción Comunal del barrio Vicenza, completa más de tres días sin que se tenga información sobre su paradero, generando preocupación en este municipio del área metropolitana de Cúcuta.

El líder fue visto por última vez en la mañana del jueves, cuando realizaba labores en una vivienda cercana a su residencia.

Según el relato de su hija, Daniela Fernanda Lizcano, salió hacia otra casa ubicada a tres cuadras para recoger unas herramientas, pero nunca regresó.

“Él se dirigió a sacar unas herramientas y unas cintas que necesitaba. Una vecina vio cuando salió con un costal y tomó el camino hacia la casa, pero nunca llegó. En ese trayecto fue la desaparición”, explicó a Caracol Radio.

La alerta se encendió cuando su familia notó que no respondía llamadas ni regresaba a su vivienda, una situación que califican como completamente inusual.

“Mi papá no es de las personas que se demoran ni que se incomunican. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que algo no estaba bien”, señaló.

Tras lo ocurrido, se interpusieron las denuncias y se activaron operativos de búsqueda con el acompañamiento del Ejército, la Defensa Civil y el Gaula.

Sin embargo, hasta el momento no se han obtenido resultados que permitan ubicarlo o establecer qué ocurrió.

De acuerdo con su familia, Lizcano había sido objeto de amenazas por su labor como líder comunal.

Incluso, recordaron un hecho ocurrido años atrás cuando fue dejado un artefacto explosivo en su vivienda.

“Eso fue verificado por las autoridades. Además, había personas que no estaban de acuerdo con su gestión y él ya había hecho denuncias”, indicó su hija.

En medio de la incertidumbre, la familia no descarta ninguna hipótesis, incluso un posible secuestro, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido sin información.

“Le pedimos a quienes lo tengan o sepan algo, que se pongan la mano en el corazón, que respeten su vida y lo dejen volver a casa. Él es un papá, un abuelo, un esposo que estamos esperando”, expresó Daniela.

También lanzó un fuerte cuestionamiento a las autoridades locales por la falta de pronunciamiento frente al caso.

“Me siento en total abandono. Ni la Alcaldía ni la Personería se han pronunciado, teniendo en cuenta que son los responsables del acompañamiento a los líderes sociales. No es normal”, afirmó.

La familia reiteró el llamado a la ciudadanía para difundir la información y aportar cualquier dato que permita dar con el paradero de Eduardo Alberto Lizcano, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona.