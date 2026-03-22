Estéreo Picnic 2026: The Killers y Swedish House Mafia mantuvieron la música viva en el segundo día

46.000 espectadores hicieron parte de una jornada en la que el rock, el trap, el indie, la música popular y muchos más sonidos de arte llenaron los 5 escenarios del Estéreo Picnic.

The Killers, rock desde Las Vegas para Bogotá

Uno de los shows más esperados del día era el de la banda estadounidense The Killers, que no defraudó y demostró una vez más por qué es una banda hecha para estos grandes escenarios. Con su frontman Brandon Flowers como conductor de una hora y media de repertorio, el Simon Bolivar saltó, cantó y gritó desde el principio con “Read My Mind” hasta el final con “Mr Brightside”, pasando por éxitos como “Human” o “Somebody Told Me”. A ellos se sumaron como invitados Fran Healy, vocalista de Travis, y Win Butler, líder de Arcade Fire.

El EDM presente desde Suecia

La fiesta del día estuvo a cargo de Swedish House Mafia, el trío de música electrónica integrado por los djs suecos Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso. El escenario ‘Un mundo Distinto’ fue testigo de lo que ocurre cuando tres grandes productores se unen en un solo sonido. Miles bailaron al ritmo de los clásicos del grupo, así como de una curada selección de canciones que mezclaron lo mejor del sonido EDM de los 2000 con el presente y futuro de la música electrónica.

Unas marionetas tomándose el Escenario Bosque

Desde muy temprano se empezó a activar la nostalgia del festival con la muy esperada presentación de 31 minutos. La serie de televisión infantil chilena que trascendió con las canciones de su particular noticiero a los escenarios en vivo, con las marionetas Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y todos sus compañeros de noticias recordando esas canciones qué marcaron a una generación, y que hoy se mantienen vigentes atrayendo más público infantil, que también tiene su participación en el FEP con “Futuro Picnic”, la zona habilitada para que los menores de edad también puedan también disfrutar de la música.

En otros shows destacados, el rock dijo presente con la inconfundible guitarra de Tom Morello (guitarrista de Audioslave y Rage Against the Machine), la puertorriqueña Young Miko con la dosis de trap y reggaetón, The Whitest Boy Alive desde temprano, a las 5 de la tarde, cautivó con su sonido indie y la cuota colombiana gracias a la barranquillera Aria Vega y Luis Alfonso, el primer artista de música popular en presentarse en el festival

Otro día que se completó con éxito para el Estéreo Picnic, que ha contado con la ayuda del clima bogotano para que nada empañe los tres mejores días del año para los amantes de la música de nuestro país.

Hoy será el gran cierre, con las esperadas presentaciones de Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Interpol, Travis y muchos más artistas que darán cierre a un mundo distinto, solo por este año.

¿Cómo llegar y salir de Estéreo Picnic en transporte público?

Para quienes vayan a asistir hoy, recuerden que hay 14 servicios troncales en su horario habitual que paran en las estaciones cercanas al Parque Simón Bolívar: en la Av. NQS central la estación Movistar Arena y en la avenida El Dorado las estaciones Salitre El Greco – Vive Claro y CAN – British Council.

Para la salida del festival, TransMiZonal prestará servicio especial con las siguientes tres rutas: UNICENTRO, SEPTIMAZO y AV. 1 DE MAYO, que iniciarán su recorrido desde la calle 53 con Carrera 66A.