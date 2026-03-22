En Bolívar 25 operadores del acueducto de La Línea obtienen certificación laboral

En un acto sencillo, pero cargado de emotividad, se llevó a cabo en el recinto del Concejo Municipal de San Estanislao de Kostka la ceremonia de certificación en competencias laborales de 25 operadores de la Empresa Intermunicipal de Servicios Públicos Domiciliarios que opera el sistema de acueducto regional de La Línea, el cual presta servicio a los municipios de Santa Rosa, Villanueva, San Estanislao y Soplaviento.

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El evento contó con la presencia del alcalde municipal de San Estanislao, Geninson Fernández López; la subdirectora del Centro Agroempresarial y Minero del SENA, Sandra Patricia Torres Benavides; la dinamizadora del proceso de evaluación, Claudia Núñez Herrera; la gerente del acueducto intermunicipal de La Línea, Dalgys Machacón Arroyo, y el profesional del área de Aseguramiento para la Prestación del Servicio, Gustavo Villa Castro, en representación de Aguas de Bolívar.

Esta iniciativa hace parte de la apuesta del gobierno liderado por Yamil Arana Padauí, orientada a potenciar el empleo, exaltar el talento humano y dignificar las destrezas y habilidades de fontaneros, operarios de red, técnicos de mantenimiento, inspectores de redes, auxiliares de alcantarillado y operarios de plantas de tratamiento, conocimientos que en muchos casos han sido adquiridos de manera empírica durante más de 15 años de experiencia en el sector de agua potable y saneamiento básico.

A la fecha, Aguas de Bolívar y el SENA han articulado acciones para la certificación de competencias laborales de 43 operarios de la empresa de servicios públicos Acuecar, en el municipio de El Carmen de Bolívar, alcanzando un total de 68 operarios certificados en el departamento. Este proceso responde a un requisito obligatorio exigido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a los prestadores del servicio, incluyendo organizaciones rurales, con el propósito de garantizar la calidad, seguridad y sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento básico.

El alcalde de San Estanislao, Geninson Fernández, expresó su agradecimiento al gobernador Yamil Arana por la inversión histórica que adelanta el gobierno departamental en materia de agua potable y saneamiento básico en el municipio.

“Tenemos que preparar a nuestra gente, que durante años ha desarrollado una labor loable de manera empírica, pero que hoy debe contar con los máximos niveles estandarizados de formación, especialmente cuando se entreguen formalmente los sistemas de alcantarillado y acueducto en la cabecera municipal y en el corregimiento de Las Piedras”, subrayó el mandatario local.

Por su parte, Sandra Patricia Torres Benavides, subdirectora del Centro Agroempresarial y Minero del SENA Bolívar, destacó que este proceso, además de reconocer los aprendizajes previos y la experiencia de los 25 operadores del acueducto regional de La Línea, permitirá fortalecer sus condiciones laborales y aumentar su competitividad en el mercado laboral.

“Este es un motivo que nos llena de orgullo a nivel personal. Certificarnos en lo que sabemos hacer y en lo que hemos desarrollado durante años nos motiva a seguir aportando a la empresa y a trabajar con mayor compromiso para satisfacer las necesidades más sentidas de nuestra gente en cada municipio donde operamos”, señaló.

Los operarios certificaron competencias en saneamiento básico, manejo de aguas y procesos de potabilización, fortaleciendo así la capacidad técnica del sistema regional.

De igual manera, Aguas de Bolívar se prepara para adelantar nuevas jornadas de certificación y capacitación con operadores de sistemas de acueducto en la Mojana bolivarense, consolidando el compromiso institucional con la formación del talento humano y el mejoramiento continuo de los servicios públicos en el departamento.