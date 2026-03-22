Directivas del Pacto Histórico en el Tolima rechazan ataque con arma de fuego a la sede de Flandes

Tolima

A través de redes sociales el representante a la Cámara Electo, Renzo García, denunció que, en el municipio de Flandes, Tolima, hombres armados que se movilizaban en motocicleta dispararon contra la sede del Pacto Histórico.

“Alerta, cogieron a tiros la sede del Pacto Histórico en Flandes, toda nuestra solidaridad a los amigos y amigas del Pacto Histórico de este municipio en el departamento del Tolima”, dijo Renzo García.

El dirigente que resultó electo en el proceso del pasado 8 de marzo, hizo un llamado a las autoridades para que se determine quienes son los culpables de este atentando a la sede del Pacto Histórico.

“Se debe evitar que la violencia llegue a la política, no podemos permitir que la Democracia de Colombia se enrarezca por manos criminales que no aceptan la diferencia y que creen que pueden imponer un modelo político social y económico a través de la fuerza y la violencia”, resaltó García.

¿Qué dice el Pacto Histórico sobre este ataque contra la sede en Flandes, Tolima?

En un comunicado a la opinión pública la coordinación del partido Pacto Histórico en el Tolima rechazó y calificó como “Grave” lo ocurrido con el ataque con arma de fuego a la sede en este municipio.

“En este lugar funciona de manera provisional una sede de campaña de Iván Cepeda a la Presidencia y Aida Quilcué a la vicepresidencia. Se trata de un hecho que impacta directamente las condiciones de seguridad, la participación política y el ejercicio democrático en el departamento”, expresó el partido.

Por otra parte, rechazaron categóricamente cualquier forma de violencia o intimidación contra quienes ejercen el derecho a la organización y participación política.

Finalmente, solicitaron investigación a lo ocurrido, identificación de los responsables, medidas de protección para quienes hacen parte de este espacio, así como la implementación de garantías efectivas de seguridad para la militancia de Flandes y en todo el Tolima.