Deporte, cultura y naturaleza se unen en Samaná Fest

Mientras que la mayoría de los ríos de la región han sido intervenidos con represas e hidroeléctricas, el río Samaná sigue intacto: es el último río sin intervención de este tipo en el departamento. Para los organizadores del festival, que es gratuito, esta es la última oportunidad de proteger lo que llaman “el río más asombroso del mundo”.

Jules Domine, organizador del festival, contó en A Vivir Que Son Dos Días que el evento nació como una respuesta ciudadana para unir deporte, cultura y conservación ambiental, y que hoy se ha convertido en un referente nacional.

La idea surgió cuando el conflicto armado en Colombia empezaba a resolverse y existían ríos desconocidos para muchos. El amor a primera vista por Samaná se confirma con la experiencia de quienes lo visitan: su fauna y flora nativa, y sus aguas puras y cristalinas, muestran la triste realidad de ser el último río de Antioquia no represado por hidroeléctricas.

Las comunidades cercanas temen no poder preservar el río y perder la oportunidad de mostrar otra visión del país. Como dice Jules Domine, los ríos cuentan la historia de Colombia, conectan los páramos con la naturaleza.

“Uno de los motores principales del desarrollo es la naturaleza. Pero si queremos un desarrollo completo, debemos cuidar el medio ambiente. Protegerlo nos permitirá tener más desarrollo en el futuro”, afirma Jules Domine.