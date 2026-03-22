Curso Excel en Cajas de Compensación: ¿cómo inscribirse? Tarifas para afiliados y no afiliados. Getty Images

Una de las habilidades más demandadas para potenciar la hoja de vida en los últimos tiempos es el manejo de Excel. Así se trate de un dominio básico o de un manejo profundo de su amplia gama de funciones, el uso de esta herramienta es un plus casi en todos los contextos laborales.

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Respondiendo a esta necesidad, las cajas de compensación en Colombia suelen ofrecer cursos, en diferentes niveles, para que los trabajadores puedan aplicar nuevos conocimientos en su hoja de vida.

Dada la labor que tienen estas entidades de mejorar la calidad de vida y los ingresos de los trabajadores, el manejo de Excel es uno de los infaltables dentro del catálogo de formación técnica que suelen ofrecer.

Estos cursos pueden ser abiertos o tener diferentes valores según el tipo de afiliación (o la ausencia de ella). Conozca a continuación algunas de las opciones más recomendadas para acceder a este tipo de formación.

¿Cuánto cuesta inscribirse en los cursos de Excel?

Estas son algunas de las cajas de compensación más conocidas que ofrecen cursos de Excel, sus características y precios:

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Compensar

Compensar ofrece un curso para aprender a hacer fórmulas en Excel, diseñado para las personas que deseen adquirir habilidades prácticas en el uso de herramientas básicas y avanzadas de las hojas de cálculo.

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Precios:

Afiliado categoría A: $98.200 en modalidad virtual y desde $114.200 en modalidad presencial.

$98.200 en modalidad virtual y desde $114.200 en modalidad presencial. Afiliado categoría B: $109.600 virtual y desde $146.500 en presencial.

$109.600 virtual y desde $146.500 en presencial. Afiliado categoría C: $198.200 virtual y desde $222.600 presencial.

$198.200 virtual y desde $222.600 presencial. No afiliado: $207.600 virtual y desde $289.800 presencial.

Consulte más detalles aquí.

Cafam

El curso se desarrolla a través de módulos que incluyen habilidades prácticas que van desde la creación y manipulación de hojas y libros de trabajo, gestión de celdas y rangos de datos, hasta la realización de operaciones con fórmulas y funciones.

Precios:

Afiliado categoría A: $79.100 virtual y $140.400

$79.100 virtual y $140.400 Afiliado categoría B: $96.000 virtual y $192.400

$96.000 virtual y $192.400 Afiliado categoría C: $133.000 virtual y $263.400

$133.000 virtual y $263.400 No afiliado: $188.400 virtual y $351.200

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Colsubsidio

Según la entidad, es un curso teórico-práctico en donde el participante identificará y comprenderá las herramientas de Excel a nivel avanzado para el análisis de datos, a través de otra plataforma fundamental en el mundo laboral como lo es Power BI.

Precios: Inscripción gratuita para afiliados, beneficiarios y personas desempleadas en la “Ruta de Empleo” de la entidad.

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¿Cómo inscribirse en los cursos de las cajas de compensación?

Aunque cada caja de compensación tiene sus propias características, el proceso de inscripción es similar en la mayoría de ellas, incluyendo los siguientes pasos: