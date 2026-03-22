Condenan a cabecilla de ‘Los Pelusos’ por secuestro de excandidato en Los Patios. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander.

Un juez condenó a 37 años y 10 meses de prisión a Víctor Manuel Sánchez Quintero, alias ‘Armando’, cabecilla de la estructura criminal ‘Los Pelusos’, por su participación en el secuestro del entonces candidato al Concejo de Los Patios, Reinel Blanco Rodríguez.

El caso ocurrió el 26 de abril de 2019, en medio de la contienda electoral.

Según se estableció en el proceso, el aspirante fue contactado bajo el pretexto de una reunión para financiar su campaña, una cita que terminó siendo un engaño.

Blanco Rodríguez fue citado en una discoteca de Cúcuta y posteriormente llevado hasta una vivienda en el municipio de Sardinata, donde permaneció secuestrado durante cuatro días.

Durante ese tiempo, los responsables exigieron a su familia el pago de 1.500 millones de pesos a cambio de su liberación.

En este hecho, alias ‘Armando’ tuvo un rol directo, no solo en la custodia del dirigente, sino también en las exigencias económicas.

El secuestro terminó tras un operativo conjunto del Ejército y la Policía, que permitió ubicar el lugar de cautiverio y rescatar a la víctima.

Además de este caso, en el juicio se acreditó su participación en otras acciones delictivas relacionadas con secuestros y extorsiones en la región del Catatumbo entre 2016 y 2020, periodo en el que, según las autoridades, ejercía como cabecilla dentro de esta organización.

Por estos hechos, fue hallado responsable de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado.

La condena incluye, además, una multa equivalente a 14.000 salarios mínimos y una inhabilidad de 20 años para ejercer funciones públicas.