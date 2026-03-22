Ciudadano inglés falleció ahogado en las playas de Cartagena

Un ciudadano extranjero fue encontrado muerto en la mañana de este domingo 22 de marzo en una playa del sector El Laguito, en Cartagena. La víctima fue identificada como James Michael Winkles, de 30 años, oriundo de Inglaterra, en el Reino Unido.

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El hallazgo se produjo hacia las 7:00 a. m., cuando el cuerpo del hombre fue visto flotando boca abajo a pocos metros de la orilla. De acuerdo con la información preliminar, Winkles se encontraba hospedado en el edificio Palmetto Sunset, donde pasaba unos días de descanso en la ciudad.

Según las autoridades, el extranjero tenía previsto regresar a su país el mismo día en que ocurrió el hecho. Aunque las primeras hipótesis apuntan a una posible muerte por inmersión, serán los análisis forenses los que determinen con exactitud las causas del deceso.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para la respectiva necropsia, mientras que unidades de salvavidas y de la Policía Metropolitana de Cartagena atendieron la situación y adelantaron los procedimientos correspondientes en el lugar.

Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni sobre la estadía del turista en la capital de Bolívar.