Calendario tributario 2026 fija plazos y descuentos para el pago del impuesto vehicular en el Huila

Neiva

El departamento ya definió el calendario tributario para la vigencia 2026 en lo relacionado con el impuesto vehicular. Los propietarios podrán pagar hasta el 31 de mayo con un descuento del 10%, mientras que hasta el 31 de julio podrán cancelar sin sanciones ni intereses. A partir del primero de agosto comenzarán a generarse cobros adicionales por mora.

Además del beneficio por pronto pago, quienes cancelaron el impuesto dentro del tiempo establecido el año anterior recibirán un descuento adicional del 5%. Esto significa que los contribuyentes cumplidos podrán obtener hasta un 15% de rebaja en el valor del impuesto vehicular correspondiente a 2026. La medida busca incentivar la cultura de pago oportuno.

Diana Patricia Sierra, secretaria de hacienda departamental. Comento que “el pago también puede realizarse de manera virtual, lo que facilita el proceso para quienes no pueden acercarse a las oficinas. A través de la página web de la Gobernación. Desde el mismo portal se puede descargar el manual para realizar el trámite”.

Para quienes prefieren la atención presencial, se habilitó un punto en la Casa del Libro, ubicada en el primer piso del centro comercial San Juan Plaza. Este espacio fue inaugurado el año pasado y ofrece atención cómoda en un ambiente cultural. El horario es de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en jornada continua.

La Secretaría también confirmó que actualmente se adelantan procesos de cobro jurídico por deudas de vigencias anteriores que superan los 40.000 millones de pesos. Asimismo, se proyecta recaudar cerca de 44.000 millones durante la vigencia 2026. Entre los beneficios vigentes también se destaca el descuento del 90% para quienes trasladen la matrícula del vehículo al departamento.