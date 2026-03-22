Asesinan a una mujer en el barrio San José de Cúcuta

Cúcuta.

Una mujer fue asesinada a disparos en la tarde de este sábado en el barrio San José de Cúcuta, en un hecho ocurrido dentro de su vivienda y que es materia de investigación.

La víctima fue identificada como Jennifer Carolina Zambrano Silva, ama de casa, quien se encontraba en su residencia cuando fue atacada por un hombre armado.

El crimen se registró hacia las 5:55 de la tarde en la calle 19A con avenida 19.

Según la información recopilada por las autoridades, el agresor llegó hasta el lugar, le disparó en repetidas ocasiones y huyó de la escena en una motocicleta Suzuki GN de color negro.

Gravemente herida, Zambrano Silva fue trasladada a la Unidad Básica de Loma de Bolívar, a donde llegó sin signos vitales.

Testigos indicaron que la mujer estaba departiendo al interior de la vivienda cuando fue sorprendida por el atacante, descrito como un hombre de contextura delgada.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen, establecer si se trató de un ataque dirigido y dar con el responsable.