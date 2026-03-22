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22 mar 2026 Actualizado 15:39

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Acuacar celebra Día Mundial del Agua: 30 años llevando el preciado líquido a los cartageneros

La empresa invita a la ciudadanía a fortalecer la cultura del uso responsable y legal de este recurso natural

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En el marco del Día Mundial del Agua, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con la gestión responsable del recurso hídrico y con el desarrollo de la ciudad, mediante una operación orientada a la eficiencia, la confiabilidad del servicio y la mejora continua en beneficio de sus usuarios.

La compañía consolida un modelo de gestión centrado en el cliente, soportado en infraestructura, tecnología y talento humano, que le permite abastecer a una población de 1,1 millones, garantizando niveles de continuidad del servicio del 99,2 % y altos estándares de calidad en la prestación.

Asimismo, la compañía avanza en la modernización y expansión de su infraestructura, a través de proyectos estratégicos que fortalecen la capacidad del sistema de acueducto y alcantarillado, permitiendo responder a las dinámicas de crecimiento urbano y las necesidades de la ciudad.

En el marco de sus 30 años de servicio, Aguas de Cartagena resalta el papel del agua como elemento esencial para el progreso, la salud y el bienestar de la ciudad, reafirmando su propósito de gestionar el recurso hídrico de manera responsable y contribuir al desarrollo local en beneficio de sus usuarios y de Cartagena.

Finalmente, la empresa invita a la ciudadanía a fortalecer la cultura del uso responsable y legal del agua y a reconocer su valor estratégico como recurso fundamental para la sostenibilidad y el futuro de la ciudad.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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