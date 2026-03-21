Presunto caso de feminicidio en el Catatumbo

Norte de Santander.

En la madrugada de este sábado 21 de marzo, un presunto caso de feminicidio se registró en el municipio de El Tarra, donde una mujer identificada como Yureiny Mayorga Jaimes, de 35 años, murió tras ser atacada con arma blanca.

El hecho ocurrió hacia las 12:30 a.m. en el barrio Brisas de Villa Esperanza, dentro de la vivienda de la víctima.

De acuerdo con información preliminar, el presunto agresor sería su compañero sentimental, quien la habría atacado en medio de un caso que es materia de investigación.

Tras lo ocurrido, el hombre huyó del lugar y, según se ha conocido, estaría adelantando acercamientos para entregarse a las autoridades.

La Personería Municipal de El Tarra rechazó lo sucedido a través de un comunicado en el que expresó que “rechazamos de manera contundente el feminicidio de la señora Yureiny Mayorga Jaimes”, y advirtió que este hecho “constituye una grave vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres”.

Asimismo, la entidad instó a las autoridades a avanzar en las investigaciones “de manera pronta, rigurosa y eficaz” para esclarecer lo ocurrido y evitar que el caso quede en la impunidad.

La mujer deja tres hijos y su muerte ha generado conmoción entre los habitantes de esta zona del Catatumbo.

Entretanto, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias de este hecho.