Juzgado niega tutela contra Megaproyecto Intercambiador de La Carolina: pedían indemnización

El Juzgado Trece Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartagena emitió un fallo definitivo respecto a una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Rafael Garcés Orozco contra la Alcaldía Mayor de Cartagena por el Megaproyecto Intercambiador de La Carolina. La decisión judicial, proferida el 17 de marzo de 2026, declara la improcedencia del amparo, ratificando la legalidad en el proceder administrativo de las obras viales que se adelantan en el sector.

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Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, precisó que este fallo reafirma que el Gobierno distrital, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay, actúa bajo principios de planeación y legalidad. Pereira enfatizó que el Distrito seguirá defendiendo el avance de obras estratégicas como el Intercambiador de La Carolina, que benefician a miles de cartageneros, siempre bajo el estricto marco de la ley.

El conflicto inició cuando el accionante denunció que un predio de su posesión, adquirido en 2021 mediante promesa de compraventa, fue intervenido con trabajos de descapote y excavación para una vía complementaria del proyecto vial Intercambiador de La Carolina, destinada a conectar los sectores Territorio Mío y Parque Heredia.

Garcés Orozco alegó una presunta vulneración al debido proceso, argumentando que la ocupación se realizó sin notificación previa ni el agotamiento de las garantías legales de expropiación e indemnización.

El demandante no acreditó titularidad del predio

Uno de los puntos centrales de la defensa del Distrito, acogidos plenamente por el despacho, fue la falta de legitimación en la causa por activa.

En este caso, la Administración Distrital señaló que el demandante no aportó un título de dominio debidamente inscrito ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que le permita oponer su derecho frente a terceros o entidades públicas.

Además, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de su Oficina Asesora Jurídica, manifestó que la tutela es improcedente para discutir asuntos de naturaleza económica, pues las pretensiones del accionante se encaminan al reconocimiento y pago de una indemnización por una supuesta expropiación.

La decisión del juez

En su análisis, el juez acogió la defensa del Distrito y determinó que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario que sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo. Al existir otros recursos legales para solicitar la suspensión de la obra y la indemnización perseguida, la tutela resulta improcedente por falta de acreditación del requisito de subsidiariedad.

Además, el juzgado desestimó la supuesta vulneración al derecho de petición al no encontrarse prueba alguna de que el ciudadano hubiera radicado formalmente una solicitud ante el Distrito de Cartagena.

Intercambiador de La Carolina avanza con asfalto

Tras el respaldo jurídico del fallo, el megaproyecto muestra avances significativos en el terreno. Al 20 de marzo de 2026, la Secretaría de Infraestructura inició la aplicación de la carpeta asfáltica en la conexión Territorio Mío – Parque Heredia. Los trabajos han reportado el asfaltado de los primeros 100 metros lineales del carril izquierdo, con una proyección de completar 190 metros con un espesor de 8 centímetros para garantizar durabilidad.

La estructura de esta vía de 690 metros cuenta con una base robusta de zahorra y material granular, diseñada para soportar el flujo vehicular de esta zona de expansión. En los próximos días se finalizará la pavimentación total y la instalación de señalización, consolidando esta solución de movilidad que conectará sectores clave y mejorará la calidad de vida en el suroriente de Cartagena.