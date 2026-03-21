Estéreo Picnic 2026: Tyler, The Creator y Lorde comandaron inauguración de los 3 días de festival

Una nueva edición del Festival Estéreo Picnic comenzó este viernes 20 de marzo, marcando el inicio de tres días de música y cultura en Bogotá.

45.000 asistentes llegaron al Parque Simón Bolívar para disfrutar de la gran variedad de artistas nacionales e internacionales que ofrece este evento, en una jornada marcada por clima soleado en la capital.

La programación de este viernes incluyó una amplia variedad de géneros, desde rock, rap, pop, hasta música electrónica y mucho más.

¿Quiénes fueron los cabezas de cartel del primer día de Estéreo Picnic?

El rapero estadounidense Tyler, The Creator (ganador de tres premios Grammy) ofreció el gran show del escenario principal, con una enérgica experiencia en vivo, en la que ofreció un show de talla mundial sin ayuda de bailarines o instrumentos musicales. Miles de personas asistieron a presenciar el debut en Colombia de una de las figuras más influyentes del hip hop mundial de los últimos años.

El show estuvo marcado por referencias a Colombia, incluso el artista terminó el show ondeando una bandera de Colombia y con un sombrero voltiao en su cabeza.

La Neozelandesa Lorde presentó en el escenario Un Mundo Distinto una propuesta casi teatral, con actores, bailarines, y cambios de vestuario. Lorde llevó a su público por un viaje de emociones al ritmo de éxitos como Royals, Supercut y Ribs, trayendo además música de su último álbum: Virgin.

¿Qué otros artistas se destacaron?

Más temprano, el festival acogió las presentaciones de The Warning, la banda mexicana de las hermanas Villarreal, así como de Katseye, la girlband estadounidense.

También hubo shows de Djo, el proyecto musical del actor Joe Keery (reconocido por su participación en Stranger Things), la banda estadounidense Turnstile, y la artista pop Addison Rae como uno de los actos destacados del escenario Un Mundo Distinto.

La cuota electrónica estuvo a cargo de la DJ surcoreana Peggy Gou, cerrando el escenario Mundo Distinto con una hora y media de espectáculo.

La cuota colombiana del Estéreo Picnic

En cuanto a la cuota colombiana, la banda colombiana TIMØ, que viene de presentar su espectáculo en el Lollapalooza Argentina, cerró el escenario Bosque. En diálogo con Caracol Radio, aseguraron antes de su concierto que se trataba de un día especial, pues en casi 3 años no se habían vuelto a presentar en Bogotá, su ciudad natal.

También hubo presencia de artistas colombianos en el escenario Lago con Entreco, Nicolás y los Fumadores, Balu Brigada y Elniko Arias, además de Djs nacionales en los diferentes espacios de reggaetón y música electrónica del festival.

El festival continuará hasta el domingo 22 de marzo. Para la jornada del sábado 21 de marzo el Festival albergará, entre muchos más, los conciertos de The Killers, Swedish House Mafia, Kygo, y de Luis Alfonso como uno de los artistas colombianos que también harán parte del segundo día del Festival Estéreo Picnic.

¿Cómo llegar y salir de Estéreo Picnic en Transporte Público?

Hay 14 servicios troncales en su horario habitual que paran en las estaciones cercanas al Parque Simón Bolívar: en la Av. NQS central, la estación Movistar Arena, y en la avenida El Dorado, las estaciones Salitre El Greco – Vive Claro y CAN – British Council.

TransMiZonal prestará servicio especial con las siguientes tres rutas: UNICENTRO, SEPTIMAZO y AV. 1 DE MAYO, que iniciarán su recorrido desde la calle 53 con Carrera 66A.