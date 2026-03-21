Entre aroma y cultura: así fue el primer día de “La Cuna del Café”

Desde Cúcuta, capital del departamento, se destaca el compromiso con el cuidado del medio ambiente y la preservación de sus espacios naturales. Además, su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela la convierte en un punto clave para el intercambio social, cultural y gastronómico.

Desde el Ecoparque Comfanorte, el equipo de A Vivir Que Son Dos Días acompañó esta primera jornada con invitados que han trabajado por posicionar la región. Entre ellos, Humberto Camacho, gerente de Componor, quien anunció que durante Semana Santa se entregarán plantas como estrategia para proteger las palmas que tradicionalmente se utilizan en el Domingo de Ramos.

Por otro lado, también participó Sergio Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, quien habló sobre la misión comercial que liderará hacia China en el mes de abril, en la que cerca de 30 empresarios de la región buscarán fortalecer oportunidades de negocio a nivel internacional.