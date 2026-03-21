El Cocuy celebra 485 años con agenda cultural y turística

El municipio de El Cocuy conmemora sus 485 años de fundación con una agenda que incluye actividades culturales, académicas y turísticas. «...La programación incluye actividades académicas, artísticas y deportivas...», señaló el alcalde Alejandro Muñoz.

El evento busca resaltar la riqueza histórica y natural de la región, especialmente su potencial turístico. «...El atractivo número uno es el Parque Nacional El Cocuy...», destacó el mandatario.

El turismo se ha consolidado como una de las principales fuentes económicas del municipio, con miles de visitantes al año. «...Recibimos más de 35 mil visitantes...», explicó Muñoz.

Las celebraciones se extenderán durante varios días, promoviendo la integración cultural y el desarrollo local. «...Es una oportunidad para mostrar nuestras riquezas...», concluyó el alcalde.