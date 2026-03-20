Invías inicia fundición del puente El Boche y mantiene paso habilitado en la Ruta los Libertadores

Socha

El Ministerio de Transporte, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), informó que este 20 de marzo de 2026 inició la fundición de los estribos del nuevo puente El Boche, en el corredor Belén – Socha – Sácama, a la altura del kilómetro 30 de la Ruta 6404, en jurisdicción del municipio de Socha, Boyacá. Este avance hace parte del proyecto de modernización de la Ruta de los Libertadores, considerada clave para la conexión entre Boyacá y Casanare.

La nueva estructura reemplazará los pasos provisionales actuales y busca fortalecer la conectividad, facilitar el intercambio comercial y aportar al desarrollo económico del centro y oriente del país. El director general del Invías, Juan Guillermo Jiménez, señaló que la obra hace parte del Pacto Bicentenario y tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de viaje y garantizar una transitabilidad permanente en la zona.

Ampliar Cerrar

Pese a la magnitud de las obras y la presencia de maquinaria pesada en el sector, el Invías indicó que no se presentan cierres viales. Las labores se desarrollan en los costados de la vía, lo que permite mantener el flujo vehicular continuo para conductores y transportadores que transitan por este corredor estratégico.