Ejército capturó a alias ‘Mayimbú’, presunto jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Foto: Ejército Nacional

Justicia

El Ejército Nacional capturó en flagrancia a alias ‘Mayimbú’ o alias ‘Martín’, presunto cabecilla de zona del componente criminal focalizado del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en el municipio de San Martín (Cesar).

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En medio de operaciones militares, tropas del Gaula Militar Magdalena Medio, en tareas coordinadas con la Policía Nacional, lograron la detención del supuesto jefe del grupo armado ilegal que delinque en el sur del departamento del Cesar.

“De acuerdo con información de inteligencia, el capturado tendría una trayectoria delictiva superior a un año dentro de la subestructura Frente Resistencia Campesina de este grupo armado organizado. Asimismo, sería el encargado de dinamizar economías ilícitas en la región, relacionadas con delitos como la extorsión, homicidios selectivos y desplazamientos forzados en varios municipios del sur del Cesar”, informó el Ejército.

En medio del allanamiento fueron incautados un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65 mm, 70 cartuchos del mismo calibre y un teléfono celular.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputará los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.