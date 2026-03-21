Cartagena será sede del Congreso Naturgas 2026, el epicentro del debate energético en Colombia

Bajo el lema “Gas natural, esencial para el desarrollo y el progreso humano”, el Congreso Naturgas 2026 reunirá del 15 al 17 de abril en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias a los principales tomadores de decisión, líderes empresariales, expertos energéticos, académicos y representantes del Gobierno para analizar los principales retos del sector y discutir las soluciones que marcarán el futuro energético del país en un agitado contexto global.

La agenda del evento contará con más de 115 conferencistas nacionales e internacionales y abordará temas clave como seguridad energética, gobernanza del sector, agenda legislativa, transición energética, infraestructura, financiamiento para el desarrollo y nuevas fuentes de abastecimiento de gas natural.

Para este año, el congreso se realizará en un momento de alta tensión global sobre los mercados energéticos. Las recientes tensiones en Oriente Medio, particularmente alrededor de Irán, han generado volatilidad en los mercados internacionales de energía, especialmente en el gas natural licuado (GNL), debido al papel estratégico de la región en el comercio mundial de hidrocarburos y al riesgo que enfrentan rutas clave de suministro. Este contexto ha vuelto a poner en el centro del debate internacional la seguridad energética y la necesidad de contar con fuentes de energía confiables y diversificadas.

“Hoy el debate energético dejó de ser una conversación exclusivamente técnica para convertirse en una discusión estratégica sobre el futuro del país. El Congreso Naturgas 2026 será el espacio donde Colombia podrá analizar, con expertos del sector cómo garantizar un suministro confiable de energía, fortalecer la competitividad de la industria y asegurar que el gas natural siga contribuyendo al bienestar y desarrollo de millones de ciudadanos”, afirmó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.

Entre los invitados especiales se destacan Andrea Stegher, presidente de la Unión Internacional del Gas (IGU); Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de ARPEL; Roberto Furian Ardenghy, Presidente Instituto Brasilero de Petróleo y Gas; Carmelo Smorto, originador sénior de GNL de QatarEnergy Trading; Carlos Pascual, vicepresidente senior de Geopolítica y Asuntos Internacionales de S&P Global; Ramiro López Ghio, Representante Banco Interamericano de Desarrollo – BID; Santiago Rojas, Gerente Regional Norte, Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF, entre otros líderes del sector y representantes de entidades de Gobierno.

Entre los ejes centrales de los principales paneles se destacan: La gobernanza y la visión de Estado para este sector, desarrollo del gas natural en América Latina y el Caribe, así como la transición energética, entre otros espacios de alto nivel como la conferencia internacional del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Uno de los momentos más atractivos del Congreso será la realización del debate en vivo con los candidatos definitivos a la Presidencia de la República, programado para el 16 de abril y será emitido a través del Canal Caracol. Este encuentro pondrá en el centro de la conversación nacional temas clave como la seguridad energética, el abastecimiento de gas natural y la competitividad del país, permitiendo conocer las propuestas y visiones de quienes aspiran a liderar Colombia en los próximos 4 años.

Con una agenda de alto nivel y voces internacionales de referencia, el Congreso Naturgas 2026 convertirá a Cartagena en el principal escenario de debate sobre el futuro energético de Colombia y en un punto de encuentro para analizar las decisiones estratégicas que definirán la seguridad energética del país en los próximos años.