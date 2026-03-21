Cae ‘El Otto’, señalado de hurtar dos IPhone a una mujer mediante raponazo

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a un presunto delincuente, en el sur de la ciudad.

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La Policía Nacional de Colombia y la oportuna información de la comunidad, fue clave para dar con la captura de este presunto delincuente por el delito de hurto, mediante la modalidad de raponazo.

El operativo se desarrolló en el sector Camino del Medio, del barrio Boston, donde fue capturado ‘El Otto’, de 22 años. Minutos antes, el sujeto había halado el bolso de una mujer, que contenía dos celulares: un iPhone 11 y un iPhone 11 Pro Max, elementos avaluados en más de cinco millones de pesos.

Los objetos fueron recuperados y devueltos a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados. Al capturado, se le investiga por su presunta participación en otros casos de hurto en zonas aledañas a centros educativos.

En lo corrido del año se han capturado 1.791 personas por diferentes delitos, entre ellos, 259 por el delito de hurto.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.