Brasil entró con pie derecho al FICCI 65

Brasil como país invitado de honor en el FICCI 65 se presentó formalmente en un cálido acto inaugural que se llevó a cabo en el Palacio de la Proclamación de Cartagena de Indias, una de las sedes del Festival de Cine marcando uno de los ejes culturales más fuertes del evento.

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Brasil no solo participa con películas, sino que se convierte en protagonista del festival:

· Tiene una presencia destacada en la programación cinematográfica.

· Lidera espacios de industria audiovisual.

· Lleva una apuesta integral con música, gastronomía y cultura.

En esta prometedora edición del FICCI se habilitó un espacio especial llamado “Casa Brasil”, donde se realizan actividades culturales y encuentros del sector.

Durante este acto las palabras de gratitud, la fraternidad y la mutua colaboración de Colombia y Brasil fueron la constante. Gisela Pérez Fonseca, coordinadora general de Casa Brasil en Colombia dio la bienvenida a los representantes de Brasil entre los que se cuentan Beatriz Miranda, directora del Instituto de Cultura de Brasil, IBRACO; Christian Braga de EMBRATUR, Margarita Díaz, Directora del FICCI 65 y Joelma Gonzaga, Secretaria del Audiovisual de Brasil.

Durante la apertura la delegación de honor de Brasil hizo entrega formal de un reconocimiento al Presidente de la Junta Directiva del FICCI, Hernán Guillermo Piñeres.

Hay una muestra dedicada al cine brasileño dentro del festival y participa una delegación de profesionales y creadores de ese país. La invitación de Brasil también tiene un trasfondo importante: fortalecer la relación cultural con Colombia y promover el intercambio en la industria creativa latinoamericana.