Bayunca celebra: hombre invirtió $3.000 y se ganó $500 millones con la lotería del Quindío

En el corregimiento de Bayunca, un residente obtuvo un premio por haber comprado una fracción del premio mayor de la Lotería del Quindío por $500 millones, tras realizar una apuesta de $3.000 pesos. Esta fracción fue comprada a través del servicio de lotería virtual, una modalidad que permite a los usuarios acceder de manera fácil y rápida a los diferentes sorteos disponibles de las loterías comercializadas en SuperGiros.

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Este importante resultado reafirma el impacto positivo de los juegos de suerte y azar en la Región, al generar oportunidades reales para los bolivarenses, impulsar la ilusión de miles de personas y contribuir al dinamismo de la economía. Asimismo, evidencia la confianza de los usuarios en los canales autorizados y en la facilidad de acceso a estos servicios que se ofrecen en todo el territorio.

“Nos llena de orgullo seguir llevando buenas noticias a los hogares del Departamento. Este nuevo ganador demuestra que, con una inversión mínima, cualquier persona puede cambiar su vida. Desde SuperGiros continuamos trabajando para acercar estas oportunidades a todos los rincones de Bolívar”, expresó Víctor Ayala Sarmiento, director comercial regional de la empresa comercializadora de servicios en el departamento de Bolívar.

Por su parte, Juan David Chaparro, jefe de juegos de suerte y azar, destacó que “estos resultados son reflejo de la confianza de nuestros clientes en los productos que ofrecemos. Invitamos a todos los bolivarenses a participar de manera responsable y a seguir creyendo en las oportunidades que brindan nuestras loterías”.

SuperGiros Bolívar invita a la comunidad a continuar adquiriendo sus productos en los puntos autorizados y seguir apostándole a la suerte de manera segura y confiable para transformar sus vidas por medio de grandes premios como este.

SuperGiros

El 8 de junio del 2014, nace la Comercializadora de Servicios de Bolívar S.A.S., reconocida como la red de servicios más grande del departamento de Bolívar, que cuenta con más de 2.000 puntos de venta, distribuidos en centros de acopio, compumuebles, multiservicios, locales y colocadores independientes para atender las necesidades de nuestros clientes.

Gracias a nuestras alianzas comerciales estratégicas, nuestros clientes pueden acceder a un sinnúmero de productos y servicios, como chance, recaudos, recargas, apuestas deportivas y pagos, así como también pueden enviar y recibir giros nacionales e internacionales.