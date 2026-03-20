Wingo y el Aeropuerto Rafael Núñez inauguran nueva ruta directa entre Cartagena y Bucaramanga

Wingo inauguró oficialmente su nueva ruta directa entre Cartagena y Bucaramanga, una operación con la que continúa fortaleciendo la conectividad regional en Colombia y ampliando las alternativas de transporte aéreo entre dos ciudades clave para el turismo, los negocios y el intercambio comercial del país.

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La nueva ruta operará con tres frecuencias semanales, los miércoles, viernes y domingo, y hace parte del plan de expansión de la aerolínea en el mercado doméstico, enfocado en seguir robusteciendo su red de rutas punto a punto y acercando de manera directa a más regiones del país.

El inicio de esta operación fue celebrado este viernes en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en un acto que contó con la participación de Paola Martínez, directora de Servicios a Pasajeros de Wingo, y Patricia Mejía, gerente del aeropuerto, marcando la puesta en marcha de una conexión que facilitará los viajes por turismo, negocios, trabajo y visitas familiares entre la región Caribe y Santander.

“En Wingo seguimos apostándole a fortalecer la conectividad regional del país desde ciudades estratégicas como Cartagena. Nos entusiasma sumar a Bucaramanga como nuevo destino desde esta ciudad, porque nos permite ampliar las alternativas de conexión directa entre regiones y seguir aportando al desarrollo del turismo y la movilidad aérea en Colombia”, señaló Paola Martínez, directora de Servicios a Pasajeros de Wingo.

Por su parte, desde la gerencia del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez destacaron que celebramos la apertura de la nueva ruta Bucaramanga–Cartagena de Wingo, que fortalece la conectividad aérea entre dos ciudades estratégicas del país. Esta operación permite ampliar las opciones para los viajeros, además, consólida al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez como un eje clave para el desarrollo turístico y económico del Caribe colombiano, mencionó Patricia Mejía Vergel.

Operación de Wingo en La Heroica

Con esta nueva ruta, Cartagena continúa ganando relevancia dentro de la red de Wingo en Colombia. Durante 2025, la aerolínea movilizó más de 660 mil pasajeros desde y hacia la ciudad, lo que representó un crecimiento del 24 % frente a 2024. Actualmente, Wingo conecta a Cartagena con 5 destinos: Bogotá, Medellín, San Andrés, Bucaramanga y Panamá.

Para 2026, con esta nueva conexión, Wingo pondrá a disposición cerca de 840 mil sillas desde y hacia Cartagena.

Los tiquetes para esta nueva ruta ya se encuentran disponibles a través de Wingo.com con tarifas desde $119.000 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.