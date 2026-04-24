Cotecmar marca hito con el volteo del primer bloque de la nueva fragata PES para la Armada Nacional

La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial – COTECMAR, marcó un nuevo hito en la ingeniería naval colombiana al realizar con éxito la maniobra de volteo del bloque 30810, el primer módulo construido de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES).

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Esta maniobra consiste en girar 180 grados la estructura de acero naval, con el fin de facilitar los procesos de soldadura y el montaje de sistemas internos. Su ejecución marca oficialmente el inicio de la fase de ensamble modular de la embarcación, un proceso que incorpora tecnologías y metodologías empleadas por los astilleros más avanzados del mundo.

La PES representa el proyecto más ambicioso en la historia de la industria naval colombiana. Está concebida bajo un esquema de construcción modular compuesto por 52 bloques, fabricados de manera independiente bajo estrictos estándares internacionales de calidad, seguridad y trazabilidad, para posteriormente ser integrados en el casco final.

Una vez culminada, la Plataforma Estratégica de Superficie se convertirá en el buque de defensa más grande y sofisticado construido por COTECMAR. Con una eslora de 107,5 metros y una manga de 14 metros, permitirá a la Armada de Colombia fortalecer sus capacidades para el cumplimiento de misiones estratégicas como la defensa de la soberanía, la protección del medio marino y la lucha contra amenazas transnacionales.

Con el desarrollo de este programa, Colombia se consolida como el tercer país de América Latina con capacidad para diseñar y construir fragatas de alta complejidad, reflejando el avance tecnológico y la madurez industrial alcanzada por COTECMAR y su red de aliados estratégicos.

“Hoy no solo estamos volteando un bloque de acero; estamos dando un giro hacia la independencia tecnológica. La maniobra del bloque 30810 demuestra que el talento colombiano está a la altura de los astilleros más importantes del mundo”, afirmó el Contralmirante Walter Olmedo Wilches Carvajal, presidente de COTECMAR.