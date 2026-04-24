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24 abr 2026 Actualizado 15:12

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Avanza la normalización del servicio de energía en Cartagena y municipios aledaños

Los equipos técnicos continúan trabajando de manera articulada con el Centro Nacional de Despacho

Afinia

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Cartagena

Luego de superarse la contingencia registrada en el sistema, el Centro Nacional de Despacho impartió instrucciones a Afinia, filial del Grupo EPM, para iniciar las maniobras de normalización del servicio de energía.

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En este proceso, se logró restablecer el suministro en las subestaciones Zaragocilla y Bosque, normalizando los circuitos Zaragocilla 5, 7 y 9.

De igual manera, en la subestación Chambacú se normalizó el servicio en los circuitos 3, 5, 6, 8, 9 y 11 y las subestaciones Marina, Membrillal, y Bosque, al 100%.

A esta hora, los equipos técnicos continúan trabajando de manera articulada con el Centro Nacional de Despacho para culminar la energización del servicio en el resto de Cartagena y en los municipios de Turbaco, María La Baja, Arjona y Mahates, así como en el corregimiento de San Cayetano, en San Juan Nepomuceno.

Afinia reitera su compromiso con la pronta normalización del servicio y agradece la comprensión de los usuarios mientras avanzan estos trabajos.

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