Estudiantes cartageneras participan en taller internacional de robótica con Oracle Academy

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, en articulación con la Secretaría de Educación, Cooperación Internacional y en el marco de una iniciativa de Oracle Academy, desarrolló un taller de robótica dirigido a 20 estudiantes de diferentes instituciones educativas del Distrito, en conmemoración del Día Internacional de las Niñas en las TIC.

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Las participantes, estudiantes de grados noveno y décimo, asistieron junto a sus docentes a este espacio formativo que buscó fortalecer sus habilidades tecnológicas y fomentar su interés por la robótica, la programación y la innovación.

Durante la jornada, las estudiantes hicieron parte de una experiencia de aprendizaje con enfoque internacional, conectándose de manera virtual con jóvenes de países como México, Brasil, Costa Rica y Puerto Rico, lo que permitió el intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la tecnología.

El taller incluyó actividades prácticas orientadas a:

• Robótica y programación: enfocadas en el aprendizaje de conceptos básicos, incluyendo lenguaje de programación Java.

• Introducción a la inteligencia artificial: dirigida a comprender su impacto y aplicaciones.

• Trabajo colaborativo: orientado al desarrollo de habilidades en equipo y resolución de problemas.

• Intercambio internacional: enfocado en ampliar la visión global de las estudiantes.

“Estos espacios permiten que las niñas desarrollen competencias en programación y tecnología, fundamentales para su formación en el siglo XXI”, expresó Roberto Lora Verbel, docente de la Institución Educativa Pedro Romero.

Por su parte, las estudiantes destacaron el impacto de la actividad en su proceso de aprendizaje.

“Esta experiencia me permitió entender mejor la robótica y los medios tecnológicos, y me motivó a interesarme más en este campo”, señaló Natalia Martínez Carmona, estudiante de la Institución Educativa Ciudad de Tunja.

Desde la organización, se resaltó el impacto de estas iniciativas en el cierre de brechas digitales.

“En esta jornada, las estudiantes aprendieron robótica, programación e inteligencia artificial, fortaleciendo sus habilidades tecnológicas y promoviendo el acceso a nuevas oportunidades en el mundo digital”, afirmó Érica Guarín, integrante del equipo de la Oficina Asesora de Informática.

Con la participación de estudiantes de instituciones como Ciudad de Tunja, Pedro Romero, Soledad Román de Núñez, República de Argentina y La Boquilla, esta actividad reafirma el compromiso de la Alcaldía de Cartagena con la promoción del talento femenino en áreas steams.

¡Cartagena impulsa a las niñas hacia el futuro de la tecnología!