Ausencia del servicio en Cartagena es por novedad en el sistema de transmisión nacional

Afinia indicó que una falla técnica en el sistema de transmisión nacional ha generado una masiva interrupción del servicio de energía en Cartagena. La empresa informó que la situación, que se registra desde las primeras horas de la mañana, produjo la salida de varias subestaciones, afectando la normalidad en el suministro eléctrico de importantes sectores de la capital de Bolívar.

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Según el reporte oficial, el evento está siendo gestionado en coordinación con el Centro Nacional de Despacho (CND), desde donde se confirmó el origen del fallo en la infraestructura de transporte de energía.

Ante esta contingencia, el equipo técnico de la compañía activó de forma inmediata todos los protocolos necesarios para responder a la emergencia. Afinia señaló que se encuentra a la espera de que el transportador nacional supere la falla en el menor tiempo posible para iniciar las maniobras de normalización bajo las instrucciones del CND.

“Estamos realizando el monitoreo permanente y las acciones de coordinación necesarias para estabilizar el sistema y restablecer el flujo eléctrico una vez las condiciones de transmisión lo permitan”, precisó la entidad en su comunicado.

La falta de energía no solo ha afectado las actividades cotidianas y comerciales, sino que también ha generado repercusiones en otros servicios esenciales como el suministro de agua potable, debido a la parálisis temporal en las infraestructuras de distribución de acueducto que dependen del flujo eléctrico.

Las autoridades y la empresa prestadora pidieron comprensión a la comunidad mientras avanzan las labores de reparación y se logra la estabilización total del caso en los sectores damnificados.