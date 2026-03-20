Todo listo para la Cuna del Café

Cúcuta

Gran expectativa ha generado la nueva versión que traen los caficultores de Norte de Santander a la Cuna del Café como se ha denominado el encuentro que promueven los productores del grano en la región y que se desarrollará los días 20, 21 y 22 de marzo.

Ricardo Mendoza, director ejecutivo del Comité de Cafeteros en el departamento explicó a Caracol Radio que en la actualidad el producto esta presente en 37 de los 40 municipios que tiene esta zona del país.

Así mismo señaló que el producto esta representado en 25 mil hectáreas donde laboran 17.620 familias cultivadoras del producto a lo largo y ancho del departamento.

Indicó el dirigente gremial que esta versión, traerá a asistentes, expositores, productores y participantes para mostrar las variedades que se están produciendo, el nivel de desarrollo tecnológico que se ha alcanzado y como la región ha elevado su participación en el ámbito nacional en materia comercial.

El evento que se desarrollará en el Parque del agua de Comfanorte es gratuito y tendrá sus puertas abiertas todo el fin de semana.