ONU: Guerra en Oriente Medio podría provocar un récord de población en inseguridad alimentaria aguda

-FOTODELDÍA- EA6592. CIUDAD DE GAZA (---), 07/10/2023.- El humo se eleva después de que aviones de combate israelíes atacaran la torre Palestina en la ciudad de Gaza, el 7 de octubre de 2023. A principios de este mismo sábado, se lanzaron andanadas de cohetes desde la Franja de Gaza en un ataque sorpresa contra Israel reivindicado por el movimiento islamista Hamás. En una declaración televisada, el primer ministro israelí dijo que el país está en guerra. EFE/ Mohammed Saber / MOHAMMED SABER ( EFE )

La guerra en Oriente Medio podría provocar un nuevo récord de inseguridad alimentaria aguda en el mundo, alertó este martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

“Si el conflicto en Oriente Medio se prolonga hasta junio, otros 45 millones de personas podrían caer en una situación de inseguridad alimentaria aguda debido al aumento de los precios”, declaró el director ejecutivo adjunto del PMA, Carl Skau, en rueda de prensa en Ginebra.

“Esto elevaría los niveles de hambre en el mundo a un récord absoluto, y es una perspectiva terrible”, dijo.