ONU: Guerra en Oriente Medio podría provocar un récord de población en inseguridad alimentaria aguda
Un número récord de personas podría caer en inseguridad alimentaria aguda como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.
La guerra en Oriente Medio podría provocar un nuevo récord de inseguridad alimentaria aguda en el mundo, alertó este martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.
“Si el conflicto en Oriente Medio se prolonga hasta junio, otros 45 millones de personas podrían caer en una situación de inseguridad alimentaria aguda debido al aumento de los precios”, declaró el director ejecutivo adjunto del PMA, Carl Skau, en rueda de prensa en Ginebra.
“Esto elevaría los niveles de hambre en el mundo a un récord absoluto, y es una perspectiva terrible”, dijo.