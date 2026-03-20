Resocialización de reclusos con obras en parques de Cúcuta

Cúcuta

En el barrio San Martín de la ciudad de Cúcuta, personas privadas de la libertad lideraron una jornada de limpieza y recuperación de espacios, en una acción orientada a la consolidación de entornos seguros y protectores para la comunidad, en el marco de su proceso de resocialización.

La actividad liderada por la alcaldía de Cúcuta contó con el acompañamiento del INPEC, la Policía Metropolitana y soldados del Grupo de Caballería Mediano N. 5 “Hermógenes Maza”, en una apuesta por lograr acciones articuladas para la recuperación de zonas priorizadas y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana.

El secretario de seguridad ciudadana Edwin Cardona dijo a Caracol Radio que “este tipo de acciones demuestran que el trabajo articulado sí genera resultados. No solo recuperamos espacios físicos, también avanzamos en procesos de resocialización y en la construcción de entornos más seguros para todos los ciudadanos. Seguimos firmes en nuestra misión de devolverle la tranquilidad a cada sector de la ciudad”.

El funcionario advirtió que estos procesos sociales se extenderán a varios sectores de la ciudad, ante el respaldo obtenido en esta labor social.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana continuará fortaleciendo estas acciones que promueven la transformación de escenarios y la recuperación de territorios para devolverles la tranquilidad y combatir acciones delictivas.