Persisten dudas por contaminación con hidrocarburos en San Luis de Gaceno

Una nueva jornada de diálogo entre comunidad, autoridades y empresa operadora en la vereda Horizontes, en San Luis de Gaceno, volvió a poner en evidencia las tensiones por una problemática ambiental que, según líderes sociales, se ha extendido por más de una década sin soluciones de fondo. «...Es una problemática que lleva más de 10 años...», reiteró Milena Porras, al señalar que los impactos por contaminación con hidrocarburos siguen afectando a la comunidad sin una respuesta estructural.

Durante el encuentro del 19 de marzo, uno de los principales anuncios fue la propuesta de la empresa operadora de destinar parte de los recursos de explotación a obras de mitigación ambiental. Sin embargo, la iniciativa fue recibida con cautela por los líderes locales. «...La empresa finalmente aceptó que propone dar un 70% de lo que salga ahí para invertir en mitigación si los dejan operar...», explicó Franklin Mendoza, quien cuestionó que la propuesta esté condicionada a la reactivación del pozo.

Las dudas también se extendieron a los compromisos logísticos ofrecidos, como la entrega de maquinaria para el municipio, que según la comunidad no corresponde a una solución de fondo. «...No era ningún kit de maquinaria como tal, sino un préstamo temporal...», afirmó Mendoza, al advertir que este tipo de medidas no responde a las necesidades estructurales del territorio. A esto se suma la preocupación expresada por Porras frente a la posibilidad de reactivar el pozo Medina, una decisión que, según indicó, podría agravar los impactos ambientales existentes.

El encuentro también estuvo marcado por cuestionamientos a la institucionalidad, debido a la ausencia de actores clave en la discusión. «...No asistieron ni Ecopetrol ni el gobernador...», denunció Porras, mientras Mendoza calificó como «lo feo» de la jornada la inasistencia del mandatario departamental, pese a que la comunidad lo esperaba. Ambos líderes coincidieron en que la falta de presencia de altos funcionarios limita la toma de decisiones de fondo frente a la crisis.

Otro de los puntos de controversia gira en torno a los estudios técnicos utilizados para sustentar la posición de las autoridades. Mendoza cuestionó la validez de informes que, según él, descartan la relación entre la actividad petrolera y la contaminación. «...Son estudios desactualizados y sin cadena de custodia que no fueron aceptados por la autoridad ambiental...», aseguró, en referencia a análisis atribuidos a la academia.

En medio de este escenario, la comunidad reiteró que su movilización no busca frenar el desarrollo económico, sino garantizar derechos fundamentales. «...No estamos en manifestación porque la empresa opere o no, sino defendiendo el derecho constitucional a un ambiente sano...», sostuvo Mendoza, subrayando que esta exigencia está respaldada tanto por la Constitución como por estándares internacionales.

Como resultado del encuentro, se acordó convocar una mesa técnica el próximo 10 de abril, en la que la comunidad presentará una contrapropuesta formal frente a las condiciones planteadas por la empresa. «...Estamos dispuestos a negociar, pero la credibilidad se perdió por los incumplimientos...», advirtió Mendoza, quien insistió en la necesidad de que cualquier acuerdo sea vinculante y cuente con respaldo institucional para garantizar su cumplimiento.