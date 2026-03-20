Neiva inicia registro de cuidadores de personas con discapacidad

Neiva

Autoridades de la salud, afirmaron a la comunidad que actualmente se adelanta el proceso de identificación de cuidadores y asistentes de personas con discapacidad en la ciudad de Neiva. Esta iniciativa tiene como objetivo consolidar una base de datos que permita conocer las condiciones y necesidades de esta población, así como fortalecer la atención institucional.

Los interesados en hacer parte del registro pueden acercarse a los diferentes puntos de la entidad o a la Secretaría de Salud Municipal, ubicada en el tercer piso de la Alcaldía de Neiva. Allí deberán presentar documentos como la cédula del cuidador, la identificación de la persona con discapacidad, el certificado correspondiente, dirección de residencia, datos de contacto actualizados y un poder extrajudicial autenticado.

Según Adriana Marcela Losada, comento que “cifras oficiales, en la capital huilense existen cerca de cinco mil personas dedicadas a esta labor, atendiendo a ciudadanos con distintos tipos de discapacidad. Las autoridades destacan la importancia de visibilizar este trabajo, que en muchas ocasiones se realiza en condiciones difíciles y con baja remuneración”.

Finalmente, se aclaró que este registro no implica la asignación de cuidadores ni la entrega de ayudas económicas. Su finalidad es recolectar información clave para mejorar la planificación de políticas públicas, al tiempo que se reconoce el compromiso de quienes, con experiencia y vocación de servicio, trabajan en favor de las poblaciones más vulnerables de la ciudad.