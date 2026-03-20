Más de 480 kits llegan a comunidades afectadas por conflicto armado en la Sierra Nevada

La Unida para las Víctimas realiza jornadas para mitigar los impactos del conflicto armado en la Sierra Nevada y dispuso la entrega de 48 toneladas de ayuda humanitaria. (Foto: cortesía/Unidad para las Víctimas)

Estas jornadas se realizan para garantizar la subsistencia mínima en el territorio y brindar una respuesta rápida y digna a las necesidades básicas de las poblaciones vulnerables ubicadas en esta zona, además se desplegó una ruta de atención de emergencias en el departamento de Magdalena.

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La identidad dispuso 48 toneladas de Ayuda Humanitaria Inmediata (AHI), que se organizaron en kits cada uno con componentes esenciales de alimentación, aseo y un botiquín de primeros auxilios, para ayudar a aliviar la situacion de cientos de familias

El equipo ha logrado entregar 9 toneladas de ayudas, correspondientes a 145 kits, 15 destinados a familias en el municipio de El Retén y 130 para la comunidad indígena Aehuaca de Gunmaku.

“Estamos en Gunmaku para hacer las entregas de las ayudas humanitarias que beneficiarán a la comunidad, muy agradecidos por la gestión. Estamos seguros de que unidos todos podremos sacar adelante a nuestra población”, Luis Enrique Salcedo, cabildo Gobernador del Magdalena y la Guajira del pueblo Arhuaco.

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La Unidad esta avanzando en la articulación logística con la Alcaldía de Aracataca y la Gobernación del Magdalena, el objetivo es entregar los 335 kits restantes, que corresponde a 31 toneladas, para ser entregados a comunidades de Dwanawimaku, 125 kits y Serankwa 210 kits. Dedido a las condiciones geograficas de la región, los insumos deben ser transportados por vía aérea, 15 toneladas de ayudas se encuentran en la base militar de Tucurinca, a la espera de la disponiblidad de un helicóptero para su traslado hacia Serankwa.