En Arauca, más de 1.230 familias esperan respuestas de sus seres queridos desaparecidos

La Defensoría del Pueblo lideró dos jornadas de atención integral en Cravo Norte, Arauca, con el fin de asegurar que la población del casco urbano y de la zona rural accedieran a servicios del Estado son necesidad de desplazarse a la capital del departamento.

Durante dos días de atención, miércoles 11 y jueves 12 de marzo en el polideportivo municipal la Agencia Nacional de Tierras (ANT), La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad para las Víctimas atendieran de manera personalizada los requerimientos de la comunidad.

De esta manera la Institución logró un impacto en el restablecimiento de derechos, 40 personas recibieron asesoría técnica y jurídica por la Defensoría, bajo la Ley de Víctimas, se tomaron 8 declaraciones, paso importante para el proceso para la reparación integral de las personas que se vieron afectadas por el conflicto armado, según estudios de la Defensoría, de 205.700 víctimas que hay en el departamento, falta por aclarar poco más de 137.500.

Asimismo, en gestión de tierras, la Agencia Nacional de Tierras ofreció asesoría especializada a 17 personas, para que avancen el trámites de formalización y acceso a la propiedad rural, como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la Reforma Agraria en el campo Colombiano.

La Unidad de Búsqueda brindo atención a cinco familiares de personas desaparecidas, además, de acompañar a las familias en su proceso, teniendo en cuenta que son más de 1.230 familias en Arauca que esperan una respuesta sobre le paradero de sus seres queridos. Estos espacios fueron acompañados por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) y la oficina en Colombia de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

“Llegar a Cravo Norte es un compromiso con todas aquellas personas que han sido históricamente vulneradas. La descentralización de los servicios es una herramienta importante para que la comunidad sienta el respaldo del Estado en la protección de sus derechos”, afirmó.

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¿Por qué son importantes estas jornadas?

Estas jornadas son importantes debido a que la entidad nacional de derechos humanos emitió en octubre la alerta temprana (AT) 014-25 para Arauca, Cravo Norte incluido, este ha sido un municipio afectado por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de alias Ivan Mordisco y por medio de estas acciones se logra la restitución de los derechos de las comunidades afectadas.